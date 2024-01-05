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Медведев о переходе Ахметова в «Зенит» из «Краснодара»: «Преждевременно говорить»

Медведев о переходе Ахметова в «Зенит» из «Краснодара»: «Преждевременно говорить»

Ранее появилась информация, что хавбек переходит из «Краснодара» в «Зенит». Петербургский клуб заплатит за 26-летнего игрока 850 тысяч евро.

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