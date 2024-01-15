Bloomberg: встреча по «формуле мира» в Давосе завершилась без четкого плана

Очередная встреча советников по нацбезопасности, прошедшая в Давосе 14 января и посвященная так называемой «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского, завершилась без какого-либо «четкого плана», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
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