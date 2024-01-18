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Руководителя детсадов в Приморье заподозрили в мошенничестве на 31 млн

В Приморье руководителя двух частных садов заподозрили в получении более 31 млн рублей субсидий по национальному проекту "Демография" по поддельным документам, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморья.

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