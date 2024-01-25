Советскому Союзу никогда не простят, что он был

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А что Российская империя спокойно жила ее никто не хотел развалить и покорить и развал империи как называеться С С С Р НЕ ПЕРВЫЙ ЛИ ШАГ К РАЗВАЛУ великой империи почему вы в глубину не смотрите а все поверхносно мы не вернули и не вернем то что было по праву принадлежать Российской империи много очень вопросов и очень мало ответов первый еврейский вопрос молчание как партизаны и молчат все