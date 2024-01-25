«Для Запада выгодно иметь постоянно нестабильную зону контролируемого хаоса на экс-советских территориях» Александр Плеханов Так сложилось, что каждая статья о советском периоде в истории нашей страны вызывает бурное обсуждение у читателей KM.
Советскому Союзу никогда не простят, что он был
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
авдей НА
А что Российская империя спокойно жила ее никто не хотел развалить и покорить и развал империи как называеться С С С Р НЕ ПЕРВЫЙ ЛИ ШАГ К РАЗВАЛУ великой империи почему вы в глубину не смотрите а все поверхносно мы не вернули и не вернем то что было по праву принадлежать Российской империи много очень вопросов и очень мало ответов первый еврейский вопрос молчание как партизаны и молчат все
Ответить
5 час.
Erl Schweizer
Народу насрать на антисоветскую пропаганду, СССР - величайшее достижение всех времен и народов.
Ответить
2 час.
Наталья Гайдук
насрать народу не правда. в СССР было много хорошего и плохого так бывает во всех странах не бывает все идеально. я выросла в СССР . во всяком случае такого раврата распущенности не было не говоря уже о гендарах. может единицы и были но не на показ. и нас воспитыаали правильно помогать тем кто попал в трудную ситуацию.
Ответить
22 мин.
Свежие комментарии