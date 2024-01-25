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Свежие комментарии

  • Наталья Гайдук (сивач)
    насрать  народу  не правда. в  СССР  было  много  хорошего  и  плохого   так  бывает  во  всех  странах  не  бывает  ...Советскому Союзу ...
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Советскому Союзу никогда не простят, что он был

Советскому Союзу никогда не простят, что он был

«Для Запада выгодно иметь постоянно нестабильную зону контролируемого хаоса на экс-советских территориях»  Александр Плеханов Так сложилось, что каждая статья о советском периоде в истории нашей страны вызывает бурное обсуждение у читателей KM.

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Комментарии
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авдей НА
А что Российская империя спокойно жила ее никто не хотел развалить и покорить и развал империи как называеться С С С Р НЕ ПЕРВЫЙ ЛИ ШАГ К РАЗВАЛУ великой империи почему вы в глубину не смотрите а все поверхносно мы не вернули и не вернем то что было по праву принадлежать Российской империи много очень вопросов и очень мало ответов первый еврейский вопрос молчание как партизаны и молчат все
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5 час.
Erl Schweizer
Народу насрать на антисоветскую пропаганду, СССР - величайшее достижение всех времен и народов.
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2 час.
Наталья Гайдук
насрать  народу  не правда. в  СССР  было  много  хорошего  и  плохого   так  бывает  во  всех  странах  не  бывает  все  идеально. я  выросла  в  СССР . во всяком  случае  такого  раврата  распущенности  не  было  не  говоря  уже  о  гендарах.  может  единицы  и  были  но  не  на  показ. и  нас  воспитыаали  правильно  помогать  тем  кто  попал  в  трудную  ситуацию.
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22 мин.

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