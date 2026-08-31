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До трех выросло число жертв ракетной атаки ВСУ на Белгород

До трех выросло число жертв ракетной атаки ВСУ на Белгород

Число погибших при ракетном обстреле Белгорода со стороны ВСУ вечером 30 августа увеличилось до трех.

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