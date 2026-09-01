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Регион 29

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В САФУ зачислили более 150 будущих специалистов рыбной и морской отрасли

В САФУ зачислили более 150 будущих специалистов рыбной и морской отрасли

Более 150 первокурсников начали обучение в Высшей школе рыболовства и морских технологий САФУ. На торжественной линейке студентов поздравили с началом учебного года.

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