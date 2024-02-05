Бизнес-ассоциация на Украине выступила против закона о мобилизации

Европейская бизнес-ассоциация на Украине выступила против законопроекта о мобилизации в стране. «Документ фактически является копией законопроекта №10378, относительно которого бизнес уже выражал свою обеспокоенность, потому что он содержал признаки нарушения Конституции и мог иметь негативные последствия для экономики», — говорится в публикации украинского Forbes.