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Украинские солдаты и армия ЛНР ведут круглосуточные бои на улицах Рубежного

Украинские солдаты и армия ЛНР ведут круглосуточные бои на улицах Рубежного

globallookpress.com/Diego Herrera/Keystone Press Agency Уличные бои до сих пор идут в городе Рубежное Северодонецкого района, где за контроль над местностью борются солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бойцы Луганской Народной Республики (ЛНР).

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