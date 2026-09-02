Цены в России вновь снижаются, в числе исключений – сахар, греча, огурцы

За период с 25 по 31 августа потребительские цены в России понизились на 0,01%, свидетельствуют опубликованные 2 сентября 2026 года данные Росстата.
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