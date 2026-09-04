Евгений Семенов: «Для принятия управленческих решений данных явно недостаточно»

«Ответ на вопрос «что можно сделать для того, чтобы скорректировать настроения в молодежной среде?» не так прост, как может показаться», — считает заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент Евгений Семенов, оценивая соответствие приоритетов молодежи актуальным задачам общества и государства.