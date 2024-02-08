78.ru
Новости Экономика Общество Происшествия Культура СпортВласть
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

78.ru

530 подписчиков

Следователи завершили расследование дела о нелегальных экскурсиях по крышам Петербурга

Организатор незаконно получил свыше 22 млн рублей. Официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём tg-канале сообщила о завершении расследования дела в отношении организатора нелегальных экскурсий по крышам Петербурга.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх