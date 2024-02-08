Следователи завершили расследование дела о нелегальных экскурсиях по крышам Петербурга

Организатор незаконно получил свыше 22 млн рублей. Официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём tg-канале сообщила о завершении расследования дела в отношении организатора нелегальных экскурсий по крышам Петербурга.
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