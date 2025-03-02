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Рогов: ВС РФ уничтожили больше 10 танков и БМП, 40 бойцов ВСУ в Зеленом Гае

Рогов: ВС РФ уничтожили больше 10 танков и БМП, 40 бойцов ВСУ в Зеленом Гае

Российские военные нанесли авиаудар по расположению ВСУ в населенном пункте Зеленый Гай возле ДНР, уничтожив свыше 10 единиц бронетехники и порядка 40 бойцов ВСУ, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

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