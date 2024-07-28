Сбежавший из России блогер Милохин решил стать кондитером

Скандальный блогер Даня Милохин, живущий сейчас в Дубае, решил попробовать себя в новом амплуа. Парень под руководством популярного блогера-кондитера испек торт в форме сердца с начинкой, напоминающей по вкусу и составу «Сникерс».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии