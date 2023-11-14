Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий мужчины в Санкт-Петербурге

В телеграм-канале сообщается, что в одном из досуговых заведений Санкт-Петербурга уроженец Средней Азии из-за конфликта с девушкой устроил дебош, выстрелил из пневматического оружия и стал угрожать посетителям.
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