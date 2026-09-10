Минпросвещения: школьники 8 - 9 классов перешли на новые учебники по истории

Эксперт Минпросвещения России, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко сообщил РИА Новости, что с 1 сентября ученики 8 — 9 классов перешли на новые учебники истории.
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