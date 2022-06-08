Меры поддержки бизнеса на дальневосточных территориях обсудили на межведомственном совещании во Владивостоке

На состоявшемся в г. Владивостоке межведомственном совещании под председательством заместителя Генерального прокурора России Дмитрия Демешина и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации — полномочного представителя Президента Российской Федерации в ДФО Юрия Трутнева рассмотрены вопросы развития преференциальных режимов на дальневосточных территориях, снижения административного давления на бизнес, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе Управления ГП РФ по ДФО.