Меры поддержки бизнеса на дальневосточных территориях обсудили на межведомственном совещании во Владивостоке

На состоявшемся в г. Владивостоке межведомственном совещании под председательством заместителя Генерального прокурора России Дмитрия Демешина и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации — полномочного представителя Президента Российской Федерации в ДФО Юрия Трутнева рассмотрены вопросы развития преференциальных режимов на дальневосточных территориях, снижения административного давления на бизнес, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе Управления ГП РФ по ДФО.
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