РФ и Малайзия подписали соглашение об избежании двойного налогообложения

Россия и Малайзия подписали соглашение об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы, сообщило 17 мая Министерство финансов Российской Федерации.
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