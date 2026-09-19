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Общественный мониторинг не выявил грубых нарушений во второй день выборов

Общественный мониторинг не выявил грубых нарушений во второй день выборов

Грубых нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, в ходе второго дня на выборах в Госдуму не зафиксировано, заявил исполнительный директор Ассоциации НОМ (Независимый общественный мониторинг), сопредседатель координационного совета при Общественной палате (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием Алексей Песков 19 сентября на пресс-брифинге в ОП РФ.

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