Общественный мониторинг не выявил грубых нарушений во второй день выборов

Грубых нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, в ходе второго дня на выборах в Госдуму не зафиксировано, заявил исполнительный директор Ассоциации НОМ (Независимый общественный мониторинг), сопредседатель координационного совета при Общественной палате (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием Алексей Песков 19 сентября на пресс-брифинге в ОП РФ.