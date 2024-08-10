Пока всë внимание было отвлечено на вторжение ВСУ в Курскую область, один из самых обласканных в России олигархов, знатный любитель Рыбок, «король алюминия» Олег Дерипаска взбунтовался и пошел открыто против России.
ДЕРИПАСКА ПРОТИВ РОССИИ И ПУТИНА
Комментарии
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Светлана Филатова
Трус и предатель!!!!!!🥵👎👎👎
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9 час.
Наталия
Абсолютно точно! Ни один из этих дерипасок, авенов, фридманов, потаниных, абрамовичей, шохиных и всех прочих им подобных, никогда не были за Россию. Всегда были и есть агентами влияния Запада. Кто-то пока помалкивает и не высовывается, а Дерипаска проговорился.
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8 час.
Игорь Егоров
Всегда удивлял Шохин, он как кот Базилио всегда в темных очках и всегда знает что делать... на деле видимо просто зажиревший ждун, который мечтает о возврате хозяина.
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5 час.
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