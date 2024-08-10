Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 857 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Боченкова
    видно после закрытия доктором смерти  псих больниц   получилось распостронение  дебилизма и других  воспалений мозгов!Курская битва: ВС...
  • Влад Владимиров
    У хохлов сейчас, похоже, что восприятие жизненых реальностей точь в точь как у недоразвитых дебилов... Наличие в баш...Курская битва: ВС...
  • Игорь Егоров
    Всегда удивлял Шохин, он как кот Базилио всегда в темных очках  и всегда знает что делать... на деле видимо просто за...ДЕРИПАСКА ПРОТИВ ...

ДЕРИПАСКА ПРОТИВ РОССИИ И ПУТИНА

ДЕРИПАСКА ПРОТИВ РОССИИ И ПУТИНА

Пока всë внимание было отвлечено на вторжение ВСУ в Курскую область, один из самых обласканных в России олигархов, знатный любитель Рыбок, «король алюминия» Олег Дерипаска взбунтовался и пошел открыто против России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Светлана Филатова
Трус и предатель!!!!!!🥵👎👎👎
Ответить
9 час.
Наталия
Абсолютно точно! Ни один из этих  дерипасок, авенов, фридманов, потаниных, абрамовичей, шохиных  и всех прочих им подобных, никогда не были за Россию. Всегда были и есть агентами влияния Запада. Кто-то пока помалкивает и не высовывается, а  Дерипаска проговорился.
Ответить
8 час.
Игорь Егоров
Всегда удивлял Шохин, он как кот Базилио всегда в темных очках  и всегда знает что делать... на деле видимо просто зажиревший ждун, который мечтает о возврате хозяина.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх