ДЕРИПАСКА ПРОТИВ РОССИИ И ПУТИНА

Наталия

Абсолютно точно! Ни один из этих дерипасок, авенов, фридманов, потаниных, абрамовичей, шохиных и всех прочих им подобных, никогда не были за Россию. Всегда были и есть агентами влияния Запада. Кто-то пока помалкивает и не высовывается, а Дерипаска проговорился.