Какие дела будут грехом для верующих, что можно и что нельзя делать на неделе с 27 ноября по 3 декабря 2023 года Алёна ЮрьеваНародные и церковные праздники в период с 27 ноября по 3 декабря 2023 года представляет собой увлекательное погружение в традиции и обычаи, которые находят отражение в повседневной жизни.