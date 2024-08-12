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График отключения горячей воды в Челябинске: где отключат горячую воду с 14 по 28 августа

График отключения горячей воды в Челябинске: где отключат горячую воду с 14 по 28 августа

Опубликован график отключения горячей воды в Челябинске в 2024 году.В Челябинске стартует шестой этап опрессовки.

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