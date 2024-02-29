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Принц Гарри проиграл суд с МВД Британии о лишении полицейской защиты

Принц Гарри проиграл суд с МВД Британии о лишении полицейской защиты

Принц Гарри проиграл суд с МВД Великобритании. Ведомство лишило его полицейской защиты во время поездок по стране после отказа от исполнения полномочий старшего члена королевской семьи Высокий суд Лондона отклонил апелляцию принца Гарри к МВД Великобритании.

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