Принц Гарри проиграл суд с МВД Британии о лишении полицейской защиты

Принц Гарри проиграл суд с МВД Великобритании. Ведомство лишило его полицейской защиты во время поездок по стране после отказа от исполнения полномочий старшего члена королевской семьи Высокий суд Лондона отклонил апелляцию принца Гарри к МВД Великобритании.
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