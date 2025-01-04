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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Россиялеләргә Яңа ел бәйрәмнәрендә хезмәткәргә «больничный» түләнү тәртибен искәрттеләр

Яңа ел бәйрәмнәрендә авырып киткән хезмәткәргә «больничный» ничек түләячәкләрен искәрттеләр. Бу хакта юридик фәннәр докторы, Югары икътисад мәктәбе илкүләм тикшеренү университетынең хокук факультеты деканы, профессор Вадим Виноградов сөйләде.

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