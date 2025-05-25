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Развал Британской Империи… в 2025 году. Лондон теряет колониальные земли

Развал Британской Империи… в 2025 году. Лондон теряет колониальные земли

22 мая 2025 года произошло поистине необычное событие - территория Великобритании уменьшилась. Спустя 60 лет споров Лондон был вынужден отступить и отдать острова Чагос Маврикию.

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