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Мухова о поражении от Носковой: «Камбэк во втором сете отнял у меня очень много сил»

Каролина Мухова высказалась о поражении от Линды Носковой в финале «Уимблдона» – 2:6, 7:5, 3:6. Во втором сете Мухова уступала 2:5, но затем выиграла пять геймов подряд, отыграв пять матчболов.

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