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В РФ провели уникальную операцию по извлечению натовской пули из сердца

Специалисты центра кардиохирургии НМИЦ ЦВКГ имени А.А.Вишневского провели операцию по извлечению пули натовского калибра со смещенным центром тяжести из сердца раненого военнослужащего, рассказал начальник центра Александр Лищук в ходе своего доклада на научно-практической конференции "Боевая травма-2024".

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