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«Вторая попытка»: После блокировки «голого» фото Гагарина вновь опубликовала снимок

«Вторая попытка»: После блокировки «голого» фото Гагарина вновь опубликовала снимок

Певица недоумевает, почему иллюстрация была заблокирована социальной сетью. Полина Гагарина с дочерью ИнстаграмПолина Гагарина была немало удивлена тем, что ее пляжный снимок с дочкой на руках Инстаграм оценил, как неподобающий и заблокировал пост.

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