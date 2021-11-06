«Вторая попытка»: После блокировки «голого» фото Гагарина вновь опубликовала снимок

Певица недоумевает, почему иллюстрация была заблокирована социальной сетью. Полина Гагарина с дочерью ИнстаграмПолина Гагарина была немало удивлена тем, что ее пляжный снимок с дочкой на руках Инстаграм оценил, как неподобающий и заблокировал пост.