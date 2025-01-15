США запрещают ввоз почти всех китайских легковых и грузовых автомобилей

Появились новые подробности о правилах, которые запретят ввоз на рынок США почти всех китайских легковых и грузовых автомобилей в рамках кампании по борьбе с программным и аппаратным обеспечением для транспортных средств из Поднебесной.
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