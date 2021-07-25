Метеоролог Вильфанд предупредил о переменчивой температуре в Москве в ближайшие дни

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил в беседе с журналистами в субботу, что в ближайшие дни погода в столице страны будет колебаться от умеренно-теплой до жаркой.
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