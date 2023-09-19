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По факту прорыва дамбы возбуждено уголовное дело на службу заказчика в Уссурийске

По факту прорыва дамбы возбуждено уголовное дело на службу заказчика в Уссурийске

Прокуратура Приморского края признала законным возбуждение уголовного дела в отношении директора и заместителя начальника по капитальному строительству службы единого заказчика администрации Уссурийского городского округа.

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