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Степашин: переговоры с Киевом невозможны, иначе это будет второй Хасавюрт

Степашин: переговоры с Киевом невозможны, иначе это будет второй Хасавюрт

Переговоры с Киевом исключены, вести их с Зеленским то же самое, что говорить с Гитлером, любые соглашения сейчас будут повторением ошибки Хасавюрта, нужна только капитуляция, заявил бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин, слова которого передает ТАСС.

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Комментарии
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Федор Родников
А сколько абрамовичей и дерипасок мечтает именно о втором Хасавюрте.
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14 час.

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