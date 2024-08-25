Степашин: переговоры с Киевом невозможны, иначе это будет второй Хасавюрт

Переговоры с Киевом исключены, вести их с Зеленским то же самое, что говорить с Гитлером, любые соглашения сейчас будут повторением ошибки Хасавюрта, нужна только капитуляция, заявил бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин, слова которого передает ТАСС.