Выступление Владимира Колокольцева на 44-й конференции Ассоциации национальных полиций стран – участниц АСЕАН

Выступление Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации В.А. Колокольцева на 44-й конференции Ассоциации национальных полиций стран – участниц АСЕАН (АСЕАНАПОЛ) (Республика Филиппины, г.
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