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Крашенинников предложил принять единый Гражданский процессуальный кодекс

Крашенинников предложил принять единый Гражданский процессуальный кодекс

Госдуме в следующем созыве следует рассмотреть вопрос о принятии единого Гражданского процессуального кодекса (ГПК), заявил глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

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