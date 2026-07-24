Крашенинников предложил принять единый Гражданский процессуальный кодекс

Госдуме в следующем созыве следует рассмотреть вопрос о принятии единого Гражданского процессуального кодекса (ГПК), заявил глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).
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