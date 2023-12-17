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Автобус с гражданами Украины перевернулся в Словакии

Автобус с гражданами Украины перевернулся в Словакии

Автобус с Украины перевернулся в Словакии. Об этом сообщает ren.tv со ссылкой на агентство УНИАН. Отмечается, что ДТП произошло в воскресенье, 17 декабря в 6 часов по московскому времени около села Даргов Требишевского района.

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