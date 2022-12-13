Смейся до слёз

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14 знаменитостей на фото в начале своей карьеры и сейчас

14 знаменитостей на фото в начале своей карьеры и сейчас

Все мы лет 10 назад выглядели иначе: другая прическа, стиль, в конце концов, другой возраст. Если же следить за изменениями актеров, то они и вовсе в каждом фильме примеряют разные образы, потому в начале своей карьеры их вообще сложно узнать.

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