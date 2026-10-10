Где Дух высок там Жизнь творится

Размышления о моей стране В наше время активнее, чем прежде, обсуждается значение религии и веры в современном российском обществе.
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Спасибо за публикацию. Не обижайтесь на минус в теме. Александр хотел бы его поставить мне.