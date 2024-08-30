Евгений Богачев: «Цель УНИКСа на сезон – победа в Единой лиге ВТБ»

«Цель УНИКСа на сезон – победа в Единой лиге ВТБ. Такая задача, разумеется, стоит. Как говорится, человек предполагает, а бог располагает… Надо сказать, что из соперников по чемпионату очень хорошо укрепился ЦСКА.
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