Решающий прорыв: новости СВО от 12 ноября 2024. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 992 день спецоперации России на Украине

Российские войска продолжают продвижение, укрепляя позиции в Харьковской и Донецкой областях. На ключевых направлениях ведутся бои с использованием беспилотников, артиллерии и танков, также наносятся удары по инфраструктуре противника, включая склады и аэродромы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии