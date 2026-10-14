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Царьград

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Росстат зафиксировал рост цен на яйца на 2,6% за неделю

Росстат зафиксировал рост цен на яйца на 2,6% за неделю

Росстат сообщил об ускорении роста цен на яйца в России на 2,6% за неделю с 6 по 12 октября. Курятина подорожала на 14,3% с начала года.

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