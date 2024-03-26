Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 080 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Как говорит Путин, народ в России это наивысшая власть! Однако мало кто её слушает, а она и в сети пытается говорить,...Госдума рассмотри...
  • Харченко Александр
    Много достойных людей полегло на Донбассе.Можно вчью нибудь честь назватьРусские бомбят Нь...
  • Вадим Скоробогатов
    Может и нам...России...Что-то подарить протестующим во франции...Пусть им та пощикочут их анусы...Франция планирует...

Иноагенты прошли путь от борцов с властью до проповедников терроризма

Иноагенты прошли путь от борцов с властью до проповедников терроризма

Елена Караева Кошмарный теракт в "Крокус Сити Холле" случился не неожиданно и не просто так. Последние 30 с лишним лет российский, русский мир с помощью медийных площадок (и соцсети здесь играли едва ли не первую скрипку) приучали к тому, что вооруженное противостояние власти есть "цивилизационная норма свободного общества".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх