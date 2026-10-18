Заросли наркосодержащих растений обнаружили во время обследования территории региона.В Рязанской области уничтожили три очага дикорастущей конопли общей площадью 160 кв.
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