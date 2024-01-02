8 фантастических романов, которые признаны лучшими книгами XXI века

Испокон веков люди стараются заглянуть в будущее и поразмышлять над тем, каким оно может быть. Возможно, именно поэтому литературные произведения, написанные в жанре фантастики, остаются столь популярными.
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