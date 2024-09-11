Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Не покупай "жидкие гвозди". Всё гораздо проще, дешевле и держится "насмерть". И 6 пунктов, на которые надо будет обратить внимание

Не покупай "жидкие гвозди". Всё гораздо проще, дешевле и держится "насмерть". И 6 пунктов, на которые надо будет обратить внимание

Вчера весь день крепили на стену деревянные панели. Крепить надо было красиво и аккуратно, без торчащих наружу гвоздей.

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Комментарии
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Галина
Спасибо за совет
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