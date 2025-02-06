Исследование: стрессовые события в раннем детстве усиливают экзему у детей

Калифорнийский университет в Сан-Франциско (UCSF) опубликовал результаты нового исследования, которые указывают на связь между стрессовыми жизненными событиями в раннем детстве и развитием атопического дерматита (АД) у детей.
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