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Исследование: стрессовые события в раннем детстве усиливают экзему у детей

Калифорнийский университет в Сан-Франциско (UCSF) опубликовал результаты нового исследования, которые указывают на связь между стрессовыми жизненными событиями в раннем детстве и развитием атопического дерматита (АД) у детей.

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