РИАМО – 10 янв. Прекращение финансирования Западом Украины будет иметь действительно катастрофические последствия для киевского режима, но очень благожелательные для всего мира и самой страны в частности, сообщил РИАМО политолог, директор института политических исследований Сергей Марков.
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