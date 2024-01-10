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Эксперт: отказ от финансирования Киева будет иметь хорошие последствия для мира

Эксперт: отказ от финансирования Киева будет иметь хорошие последствия для мира

РИАМО – 10 янв. Прекращение финансирования Западом Украины будет иметь действительно катастрофические последствия для киевского режима, но очень благожелательные для всего мира и самой страны в частности, сообщил РИАМО политолог, директор института политических исследований Сергей Марков.

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