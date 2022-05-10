Картина дня. Финансы

45 340 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Николаевич
    Капитализм в стране, демократия и верховенство прибыли, какие там Изотовы и Сталины!На кого Сталин уч...
  • Sergey Ivanov
    Самый первый предатель- это еврей Иуда, сын Симона- выходец из провинции Иудея!Сюрреализм: неона...
  • Evgenija Palette
    Браво, Тан!!! Нет предела еврейскому двурушничеству и словоблудию... Вся тысячелетняя история человечества тому свиде...Сюрреализм: неона...

В правительство РФ поступил законопроект о признании ветеранами боевых действий добровольцев Донбасса

В правительство РФ поступил законопроект о признании ветеранами боевых действий добровольцев Донбасса

Российские добровольцы, принимающие участие в специальной военной операции на территории Украины в составе подразделений Донецкой и Луганской народных республик, могут получить статус ветерана боевых действий наряду с военнослужащими ВС России.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх