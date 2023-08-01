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Врачи Ростова-на-Дону случайно обнаружили у местного жителя смертельное заболевание

Врачи Ростова-на-Дону случайно обнаружили у местного жителя смертельное заболевание

Врачи городской больницы таким образом спасли жизнь неожиданному пациенту.Медики городской больницы №7 Ростова-на-Дону случайно диагностировали у 44-летнего пациента опасное смертельное заболевание во время плановой диспансеризации его супруги.

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