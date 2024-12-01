Протестующие в Грузии начали использовать самодельные огнеметы

Эта ночь в Тбилиси стала самой тревожной с начала европротестов в Грузии. Прозападные радикалы перешли к откровенному насилию, в их арсенале теперь не только камни и фейерверки, но и бутылки с зажигательной смесью и даже настоящие самодельные огнеметы.