Протестующие в Грузии начали использовать самодельные огнеметы

Эта ночь в Тбилиси стала самой тревожной с начала европротестов в Грузии. Прозападные радикалы перешли к откровенному насилию, в их арсенале теперь не только камни и фейерверки, но и бутылки с зажигательной смесью и даже настоящие самодельные огнеметы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии