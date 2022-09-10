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Фанаты «Властелина колец» раскритиковали актерский состав сериала от Amazon

Фанаты «Властелина колец» раскритиковали актерский состав сериала от Amazon

Поклонники вселенной «Властелина колец» раскритиковали актерский состав нового сериала от Amazon. Премьера сериала «Властелин колец: Кольца власти» состоялась 2 сентября и уже успела собрать большое количество негативных отзывов от зрителей.

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