Фанаты «Властелина колец» раскритиковали актерский состав сериала от Amazon

Поклонники вселенной «Властелина колец» раскритиковали актерский состав нового сериала от Amazon. Премьера сериала «Властелин колец: Кольца власти» состоялась 2 сентября и уже успела собрать большое количество негативных отзывов от зрителей.
Поклонники вселенной «Властелина колец» раскритиковали актерский состав нового сериала от Amazon. Премьера сериала «Властелин колец: Кольца власти» состоялась 2 сентября и уже успела собрать большое количество негативных отзывов от зрителей.
Свежие комментарии