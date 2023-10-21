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Вести Кузбасс

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Пара из Кузбасса сыграет свадьбу в День региона на ВДНХ

Пара из Кузбасса сыграет свадьбу в День региона на ВДНХ

Необычная церемония бракосочетания ждет гостей Международной выставки-форума «Россия». 16 ноября, в первый из презентационных Дней Сибирского федерального округа, который откроет Кузбасс, жители города Кемерово Максим Бакланов и Арина Белова создадут новую семью.

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